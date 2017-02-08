ترامب لـ إردوغان: تركيا شريك استراتيجي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، أن تركيا شريك استراتيجي وحليف في حلف شمال الأطلسي بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليل الثلاثاء-الأربعاء، حيث أكد الرئيسان على تصميم بلديهما مواصلة الحرب معا ضد كافة أشكال الإرهاب، وناقشا المنطقة الآمنة في سوريا.

وأعلن بيان صادر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية التركية فجراً، أن الرئيسين أكدا على أن الولايات المتحدة وتركيا، بلدين حليفين وصديقين، يربطهما تحالف دائم.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أيضا أن الاتصال الهاتفي مدرج على أجندة زعيمي البلدين.

ويأتي هذا الاتصال في وقت عصيب يمر على الشرق الأوسط، حيث يترقب الجميع السياسة الجديدة المخططة من الرئيس ترامب، والذي بدأ بالفعل بتنفيذ ما وعد فيه خلال حملته الانتخابية، خاصة فيما يخص المسلمين والبلدان المسلمة.