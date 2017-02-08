اليونسكو فتحت باب الترشح لجائزة كالينجا لتبسيط العلوم

اعلنت منظمة اليونسكو عن فتح باب الترشح لنيل جائزة كالينجا لتبسيط العلوم للعام 2017، ويتمثل الغرض من هذه الجائزة في مكافأة جهود شخص يمارس مهنة متميزة ككاتب أو محرر أو محاضر أو مدير برامج إذاعية أو تلفزيونية أو منتج أفلام، أسهم في تقريب العلوم أو البحوث أو التكنولوجيا من مدارك الجمهور العريض.

ويتوقع أن يكون هذا الشخص، أكان رجلا أو امرأة، على دراية بدور العلوم والتكنولوجيا والبحوث العامة في تعزيز الرفاهية العامة للأمم وفي إثراء تراثها الثقافي وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها البشرية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

وتقوم المديرة العامة لليونسكو بتسليم الجائزة في احتفال رسمي يمنح خلاله الفائز شيكا بقيمة 20000 دولار وشهادة وميدالية اليونسكو الفضية بإسم ألبرت آينشتاين، وتمتد مهلة قبول الترشيحات حتى شهر أيار 2017، مع العلم انه لا تقبل الترشيحات المقدَّمة من أفراد بل تلك التي تتم بالتشاور مع اللجان الوطنية التي تقوم بتقديم الترشيحات إلى المديرة العامة.