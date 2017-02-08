أميركا: سيتم عزل الرقة والموصل خلال 6 أشهر

قال الجيش الأميركي، الأربعاء، إنه يتوقع أن تعزل القوات التي تساندها الولايات المتحدة الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا بصورة شبه تامة في الأسابيع القليلة المقبلة، ما يمهد الطريق أمام مسعى للسيطرة على المدينة.

كما أضاف الكولونيل بسلاح الجو، جون دوريان، وهو متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يتمركز في بغداد “ما نتوقعه هو أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستُعزل المدينة بصورة شبه تامة، ثم ستكون هناك مرحلة اتخاذ قرار بالاقتحام. لن نعطي التوقيت المحدد لمسعى السيطرة على المدينة”.

الكولونيل جون دوريان

لكن متحدثاً باسم أكبر قائد عسكري أميركي في العراق توقع استعادة الرقة والموصل. ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن اللفتنانت جنرال بالجيش الأميركي ستيفن تاونسند قوله: “أعتقد أننا سنرى خلال الشهور الستة المقبلة نهاية لحملتي الموصل والرقة”، كما أكد المتحدث باسم تانونسند، الكولونيل بسلاح الجو جون دوريان، هذه التصريحات.

من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن مقاتلين سوريين تدعمهم أنقرة أصبحوا داخل مدينة الباب السورية، وسيستعدون لعملية محتملة في الرقة معقل داعش في سوريا.