أمطار متفرقة وانخفاض بدرجات الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غائما جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما وتتساقط الأمطار بشكل متفرق مع انفراجات واسعة خلال النهار، أما يوم الجمعة فيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل درجات الحرارة.

طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط، والحرارة على الساحل من 13 الى 23 درجة، فوق الجبال من 11 الى 16 درجة، الأرز من 3 الى 8 درجات، في الداخل من 8 الى 18 درجات.

الرياح السطحية جنوبية شرقية، سرعتها بين 15 و45 كلم/س، تشتد أحيانا لتقارب 65كلم/س وما يزيد في الجنوب، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتتراوح بين 15 و 75 %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 17 درجة.