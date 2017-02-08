بالفيديو: صيني ينقذ زوجته من الإنتحار بطريقة بطولية عجيبة

في عمل بطولي، إستطاع رجل صيني إنقاذ زوجته من الموت حينما حاولت الإنتحار عبر القفز من مبنى مرتفع.

وأظهر مقطع مصور الرجل وهو ممسك بشعر زوجته ، التي كانت تحاول المقاومة من أجل السقوط من المبنى الواقع في مدينة أنكانغ بمقاطعة شانكزي.

وهرعت الشرطة إلى مكان الحادث بناء على اتصال من عائلة السيدة. وتمكن رجال الإنقاذ في النهاية من مساعدة الزوج وسحب الزوجة إلى أعلى واصطحابها للمنزل.

وقال شرطي محلي: “لم يكن لدينا سوى حيلة واحدة وهي إنقاذها من الموت.. لقد هرعنا إلى المكان وأمسكناها من يديها في نهاية المطاف وسحبناها لأعلى”. ولم يتسن التعرف على سبب لجوء الزوجة إلى الإنتحار .