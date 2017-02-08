خاص موقع “القوات”: أعمال وقطع كهرباء ولامبالاة في الزوق

تلقّى موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني شكاوى من سكان أدونيس – زوق مصبح، وتحديداً سكان شارع حقلة الدهب، عن إنقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.

وفي التفاصيل أنه منذ التاسعة صباحاً، حضرت شركة Bus من قبل شركة “كهرباء لبنان” الى منطقة أدونيس – زوق مصبح لإجراء تمديدات لأحد الأبنية قيد الإنشاء في شارع حقلة الدهب، فقطع العاملون الكهرباء عن كامل الشارع، وعملوا حتى الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، وغادروا من دون أن يعيدوا التيار.

وعمدت أكثر من ستين شقّة ومنزل إلى مراجعة الشركة و”كهرباء لبنان” ولكن من دون جدوى، فالكهرباء ما زالت مقطوعة، وأصحاب المولّدات لا يمكنهم تأمين التيار، طالما أن تيار “كهرباء الدولة” موجود على الخطوط الباقية.