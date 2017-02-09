عائلة الأرناؤوط تستنكر بيان قوى الأمن: مشبوه ومضلل

صدر عن عائلة الضحية المغدور ضومط الأرناؤوط رئيس مركز “علما – قضاء زغرتا” في “القوات اللبنانية” البيان الآتي:

“خطير جدا” ومشبوه جدا” البيان الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، هذه المؤسسة التي نحترم تاريخها وتضحيات ضباطها وافرادها.

– أولا: ان هذا البيان يشكل انتهاكا صارخا لقانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة افشاء سرية التحقيق واستباق التحقيقات، خاصة وأن تقرير الطب الشرعي لجهة فحوصاته المخبرية لم يصدر بعد.

– ثانيا: ان استباق نتائج التحقيق واعتبار أن الاشكال محض عائلي واعتبار أن التقارير الطبية قد حدّدت أن اسباب الوفاة مرضية، هو من اختصاص القضاء والقضاء وحده، وليس من اختصاص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي حوّلت نفسها الى قضاء مبرم.

– ثالثا: ان توقيت اصدار هذا البيان يشكّل ضغطا على النيابة العامة ويضلل الرأي العام ويمهّد للافراج عن الموقوفين.

– رابعا: نناشد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ومعالي وزراء الداخلية والعدل، وضع حد لهذا الانتهاك الصارخ ومعاقبة المسؤولين عن هذا البيان الفاضح، مهما علا شأنهم، تفاديا لوقوع تداعيات سوف تتحمل مسؤوليتها مباشرة مديرية قوى الأمن الداخلي.

– أخيرا: ان فقيدنا ضومط الأرناؤوط لم يعان يوما من أي أمراض، ومن لديه أي ملف طبي يثبت عكس ذلك فليبرزه . وهنا نتوجه الى الرأي العام لنسأل: كيف صودفت وفاة ابننا ضومط بتوقيتها بعد الاشتباك الذي حصل بساعة ونيف علما انه عاش بيننا خمسين عاما وبضعة أشهر بصحة جيدة؟