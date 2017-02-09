مطر في عيد مار مارون: ثقتنا ومحبتنا بعضنا لبعض ستقودنا الى إنقاذ الوطن

أكد راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر في عيد مارون في كنيسة مار مارون في الجميزة، “ان محبتنا بعضنا لبعض والثقة بعضنا ببعض، لا بد من ان تقودنا الى انقاذ الوطن، فيكون وطناً واحداً لجميع ابنائه، وعلى صورة مارون فان جميع الاولوياء يطالبون بانقاذ وطننا، فلنكن يدا واحدة من اجل لبنان ولنجعله قادرا على احتضان ابنائه جميعا وتادية رسالته”.

وتوجه مطر للرئيس ميشال عون الذي حضر القداس بالقول: “في الكنيسة المرفوعة على اسم مار مارون ملأتم كرسياً شغر لعامين متتاليين وملأتم الشعب رجاء وطيدا بقيادة السفينة الى سلام زاهر، نصلي ان يكون عهدكم موفقا في خدمة لبنان والاجماع الذي حملكم الى الرئاسة من شأنه ان يقوي الوطن ويحفظه”.