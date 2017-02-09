أهالي بزيزا رفضوا إستئناف العمل في مصنع سحب زيت الجفت

نفذ اهالي بلدة بزيزا في قضاء الكورة، وقفة احتجاجية بعد عودة تشغيل مصنع سحب زيت الجفت.

وتداعى اهالي البلدة الى تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة قضية المصنع، رافضين ورقة التفاهم التي ابرمها صاحب المصنع مع البلدية، التي تقضي باعادة التشغيل لفترة شهرين، ريثما تستبدل المعدات باخرى، فاعتبروا ورقة التفاهم بانها تشريع لعمل المصنع.

كما طالبوا وزير الصناعة بـ”التدخل السريع لاقفال هذا المصنع الذي يتسبب بكوارث بيئية خطيرة والزام صاحب المصنع بتطبيق قرارات الوزارة التي قضت بسحب جميع التراخيص العائدة لهذا المصنع قبل عامين”.

وطالب رئيس لجنة البيئة في التجمع الوطني الديمقراطي جورج قسطنطين العيناتي، باقفال المصنع نهائيا لانه يستخدم المذيبات العضوية لاستخراج الزيت من الجفت، لافتا الى ان مصنع التكرير سبق وقام بتكرير كميات كبيرة من زيت الجفت في الاعوام الماضية، وتم تسويقها في لبنان والخارج.

ورأى ان الحل هو الامتناع نهائيا عن سحب الزيت منه واستبداله بتكبيسه لاستخدامه كوقود في المدافىء.