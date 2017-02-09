حبيب ابي ياغي وقع كتابه الطبي في نقابة الأطباء

تم توقيع الكتاب الطبي للدكتور حبيب أبي ياغي “Guide pratique thérapeutique des syndromes coronaires aigus” في نقابة الأطباء برعاية نقيب الاطباء البروفسور ريمون صايغ وحضور نقيب الاطباء السابق البروفسور فايق يونس ورئيس الجمعية اللبنانية لأطباء القلب الدكتور صبحي الددا وعدد كبير من الأطباء.وكان عريف الاحتفال الدكتور ناجي قزي.

بداية تحدث البروفسور ربيع عازار رئيس قسم أمراض القلب في اوتيل ديو، الذي اشار الى “صفات الدكتور حبيب أبي ياغي الذي منذ ايام المدرسة شانفيل كان رمزا للذكاء والجدية والصدق والقلب الطيب، وأنه منذ شبابه أظهر موهبة كبيرة وقدرة متميزة في الكتابة والتعليم”.

ولفت إلى أن أبي ياغي “أثناء دراسته في فرنسا، قد وجد الوقت لانجاز كتاب مرجع في الطب : الدليل العملي الأبيض للعلاجات الذي صدر في عام 1993، والذي تم إعادة إصداره في عام 1994. و كان هذا الكتاب احد أكثر الكتب الطبية مبيعا في فرنسا وكان المرجع الفرنسي للعلاجات الطبية”.

وقال : “لقد درست في الولايات المتحدة الأميركية، ولكني ذهبت الى فرنسا كطبيب زائر في مستشفى “Laennec ” سنة 1995. هناك رأيت كل اطباء القسم يحملون كتاب الدكتور أبي ياغي وكان فخرا ان نقول لهم أن لبنانيا كتب هذا الكتاب”.

وتالع “هذا كتاب مكتوب بطريقة جيدة جدا، دقيق جدا ومفيد جدا ليس فقط للاطباء المقيمين بل ايضا للاطباء المتمرسين مثلنا نحن لأنه سهل القراءة، وسهل الفهم، وسهل الاستخدام للبحث عن أي موضوع أوعلاج، friendly user. وهوكتاب شامل”.

ثم أعطى عازار مثالا من الكتاب لتأكيد ما يقول.

وقال: “أعتقد أن المكتبة الطبية الفرنكوفونية تنتظر هذا الكتاب منذ زمن طويل. هناك عدد قليل من الكتب الفرنسية موجزة وواضحة وكثيفة المعلومات مثل كتاب الدكتور أبي ياغي. وأعتقد أن هذا الكتاب سيشهد نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا. سيكون مفيدا ليس فقط لأطباء القلب بل ايضا لأطباء من تخصصات أخرى مثل أطباء الطوارئ واطباء الطب الداخلي واطباء الانعاش”.

وختم عازار قائلا: “خلقت اثرا طبيا سوف يدوم، اثرا طبيا سيستعمل من قبل الأطباء , لكي يتعلموا ويساعدوا ويشفوا الآخرين”، سيبقى كتابك المرجع الذي يركن اليه. وسيساهم ايضا في تالق الطب اللبناني لأن لبنانيا كتبه.لذا أود أن أهنئك لهذا العمل، وارجو الله ان يعطيك الصحة والقوة والشجاعة لمواصلة مسارك في التثقيف والطب الأكاديمي”.

ثم تحدث رئيس الجمعية اللبنانية لأطباء القلب الدكتور صبحي الددا الذي قال: “ان جمعية اطباء القلب في لبنان اذ تفخر بهذا الكتاب وبالدكتور ابي ياغي، تفخر بهذا اللقاء ايضا في نقابتنا وذلك من الناحية العلمية والاجتماعية، حيت يكون محور هذا اللقاء زميل عزيز قام بعمل جبار الى جانب مهماته كطبيب وذلك بشكل فردي ومن دون اي مردود او مساعدة مادية اواكاديمية”.

وشكر “الزميل حبيب ابي ياغي على عمله المتقن والكامل، متمنيا له دوام الصحة والعافية والنجاح في مختلف الاعمال التي يقوم بها” .

ثم كانت كلمة نقيب اطباء لبنان البروفسور ريمون صايغ الذي قال :”انا فخور جدا ان استقبل الدكتور حبيب ابي ياغي في الصرح الذي هو نقابة الاطباء، بيت الطبيب وبيتنا جميعا، لموضوع له علاقة بكتاب علمي. انا قراءت الكتاب وشعرت انني انا طبيب الجهاز الهضمي وطبيب الكبد قادر في وقت من الاوقات المعينة في غرفة الطوارئ، ان اردت ان اقوم باي شيء عملي، هذا الكتاب كان ساعدني في القيام بواجباتي كطبيب. او ان اكون في مكان معزول ولدي تشخيص معين،, هذا الكتاب يساعدني في القيام بواجباتي كطبيب”.

وتابع: “بعد الذي سمعته من صديقي الدكتور ربيع عازار والدكتور الددا عن هذا الكتاب، ليس من شيئ ازيده سوى تهنئة الدكتور حبيب ابي ياغي.لقد شعرنا كلنا بعد المراجعة التي قام بها الدكتور ربيع عازار كم ان سيرة حبيب مهمة وكم هنالك من عمل وراء هذا الكتاب. ليس سهلا ان نؤلف كتابا من هذا النوع،انه عمل جدا صعب ويتطلب جهدا كبيرا.اخركلمة اوجهها الى جمعية اطباء القلب وكل الجمعيات، عليهم اصدار كتب عملية للاطباء ولعامة الناس.هذا يساعد على تحسين صورة الاطباء في المجتمع مثلما الدكتور ابي ياغي وكتابه ساعدنا على تحسين صورتنا في المجتمع الطبي والوطني والعالمي”.

من جهته شكر أبي ياغي جميع الأطباء الذين حضروا واحيانا من بعيد، بعد يوم طويل ومشقة التنقلات” كما شكرالمتكلمين على كلماتهم، نقيب الاطباء لما يقوم به بهمة عالية من اجل ان يتمكن الأطباء بالعمل بنفسية هادئة وضمير مرتاح، ورئيس الجمعية اللبنانية لأطباء القلب لقيادته المثالية للجمعية”. وأخيرا توجه الى البروفسورعازار قائلا انه “رجل كبير وطبيب ممتلئ علما واخلاقا”.

ثم جرى توقيع الكتاب وتبادل نخب المناسبة.