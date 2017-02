ترامب غاضبا: ظلموا إيفانكا

لا يعني منصب الرئاسة إلغاء مشاعر الأبوة، أو حتى تقلصها وسط مشاغل وصراعات السلطة وانتقادات الإعلام، وهو ما تجسد واضحا في كلمات عاطفية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ابنته الجميلة إيفانكا.

فقد انتقد ترامب، الأربعاء، شركة متاجر التجزئة نوردستروم بسبب ما قال إنها معاملة ظالمة لإيفانكا بعد قرار الشركة عدم شراء ملابس تحمل علامتها التجارية للموسم المقبل.

وتراجعت أسهم الشركة 0.7 في المئة بعد انتقادات الرئيس، لكنها تعافت لاحقا وجرى تداولها مرتفعة 1.3 في المئة عند 43.34 دولار للسهم في بورصة نيويورك.

وقال ترامب على تويتر الأربعاء “عاملت نوردستروم ابنتي إيفانكا معاملة ظالمة للغاية. إنها إنسانة عظيمة، دائما ماتدفعني لفعل الصواب! هذا فظيع!”.



My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person — always pushing me to do the right thing! Terrible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2017

وكانت نوردستروم قالت في بيان الأسبوع الماضي إنها تتخلى بانتظام عن علامات تجارية كل عام، وإن قرارها إقصاء علامة إيفانكا ترامب التجارية يستند إلى أدائها. ولم ترد الشركة على طلبات للتعقيب الأربعاء. ورفضت متحدثة باسم العلامة التجارية لإيفانكا ترامب التعليق.

وبعد يوم من بيان نوردستروم قالت مجموعة نيمان ماركوس لتجارة التجزئة الفاخرة أيضا، إنها توقفت عن بيع العلامة التجارية لحلي إيفانكا ترامب على موقعها الإلكتروني وفقا لما ذكره موقع ياهو نيوز.

وتأتي خطوات متاجر التجزئة تلك وسط حملة مستمرة تحمل اسم “أمسك بمحفظتك” تشجع المتسوقين على مقاطعة منتجات على علاقة بالرئيس ترامب وأسرته ومن تبرعوا لحملته الانتخابية.