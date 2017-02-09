وصول الدفعة الأولى من دبابات “M1 Abrams” الأميركية إلى لاتفيا

وصلت أول مجموعة من دبابات “M1 Abrams” وعربات “Bradley” الأميركية إلى لاتفيا أمس الأربعاء 8 شباط ، من أصل 15 دبابة و6 عربات من المنتظر نشرها في لاتفيا .

وورد في بيان عن وزارة الدفاع في لاتفيا ، أنه “بدأ وصول مجموعة دبابات ومدرعات الكتيبة الأولى التابعة للفرقة الرابعة في الجيش الأميركي المؤلل”، دون أن توضح الوزارة عدد الدبابات والمدرعات التي وصلت إلى أراضها.

ووصل إلى لاتفيا في الـ 2 من الشهر الجاري 25 عسكريا، وفي الـ 5 منه 225 آخرون، وذلك في إطار عملية ” Atlantic Resolve”، على أن يستمر بقاؤهم في لاتفيا حتى إستبدالهم بمثلهم من كتيبة للناتو تقودها كندا .

وقرر حلف “الناتو” خلال اجتماع قادة بلدانه العسكريين في وارسو العام المنصرم نشر قوات متعددة الجنسيات تابعة للأطلسي في إستونيا وليتوانيا ولاتفيا بطلب منها، على أن توكل قيادة القوات المنشورة في لاتفيا إلى كندا، وفي ليتوانيا إلى لألمانيا، وفي إستونيا إلى بريطانيا وفي بولندا للولايات المتحدة.

يذكر أن حلف الأطلسي شرع منذ مطلع العام الجاري في نشر لواء دبابات تابع لفرقة المشاة الأميركية الرابعة في شرق أوروبا ، على أن ينشر كتيبة دبابات من اللواء المذكور في حوض البلطيق.