إحياء عيد مار مارون في صور

أحيت الطائفة المارونية في صور عيد القديس مارون، بقداس في سيدة البحار، ترأسه نائب رئيس اساقفة صور للموارنة المونسنيور شربل عبدالله، في حضور عضو مجلس بلدية صور وليد الطويل ومواطنين.

وتحدث عبد الله في العظة عن حياة مار مارون وقال: “نتعلم معه المصالحة مع اجسادنا والانجذاب نحو يسوع والتحول الى اية للمصالحة، فزرع المحبة والسلام وجسد الانفتاح والروحانية المتضامنة مع الفقراء والمساكين والمرضى، حيث ازدهرت روحانيته في العالم لانها روحانية صلاة وتضامن مع الفقراء. تشبه كثيرا بمعلمه المخلص السيد المسيح، فصنع العجائب وشفى النفوس من الامراض والحقد وعاش حياة الصلاة في العراء، فكان مرفوعا بين الارض والسماء وعلى مثال حبة الحنطة التي تكلم عنها السيد المسيح”.

وأمل أن “يعطينا ربنا شفاعة القديس مارون ويجعل هذا العيد بركة لجميع اللبنانيين”، داعيا الى “التصالح مع الذات والتنكر للخطيئة وللجسد واهوائه”.