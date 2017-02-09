بالصور: السيدة ماري جعجع في مشوارها الأخير…

تتجمّع الحشود في مناطق مختلفة من لبنان إستقبالاً لجثمان والدة رئيس حزب “القوات اللبنانية” ماري جعجع، لمرافقتها في مثواها الأخير إلى منطقة بشري.

من أمام مستشفى سيدة لبنان في جونية إنطلق موكب جثمان السيدة ماري جعجع وقد حضر النائب ايلي كيروز، والنائب السابق منصور البون، إلى جانب منسق كسروان في “القوات” الدكتور جوزف خليل، عضو المجلس المركزي في “القوات اللبنانية” شوقي الدكاش ومنسق جبة بشري جوزف اسحق، والأمين العام السابق الدكتور فادي سعد، ورؤساء بلديات كسروان الفتوح اضافة الى نجلي الراحلة جوزف ونهاد جعجع.

في الموازاة، كان تجمّعٌ لمنسقية جبيل في “القوات اللبنانية” على اوتوستراد جبيل المسلك الشرقي، بحضور وفد على رٲسه منسق الأمانة العامة الدكتور فارس سعيد، لملاقاة جثمان المرحومة ماري جعجع، ليصل لاحقاً الجثمان وسط أناشيد الحزن.

في البترون، استوقفت الحشود الشعبية موكب جثمان السيدة ماري جعجع بدعوة من منسقية “القوات اللبنانية” في المنطقة، وتوجّه الموكب إلى كفرحزير حيث كان في استقباله وفد كبير من مناصري “القوات اللبنانية” ورؤساء بلديات المنطقة ومخاتير على رأسهم عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم، على أن تكون المحطة التالية في عبدين.