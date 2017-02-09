بشري تحتضن السيدة ماري جعجع في مشوارها الأخير

وصل جثمان الراحلة ماري جعجع الى مدخل بشري وقد خرج لملاقاته رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع على وقع قرع الأجراس ونثر الورود، ويسمع أصوات المفرقعات النارية أيضاً، والفرق الموسيقية تعزف أناشيد الموت.

أبناء بشري نثروا الارز من شرفات منازلهم على وقع تساقط الثلوج، وقد رفع إتحاد بلديات بشري امام كاتدرائية مار سابا شعار “صلي للحكيم كما على الأرض كذلك في السماء”.

وقد واكبت قوى الأمن الداخلي جثمان السيدة ماري جعجع من بيروت، وقد أدخل الجثمان إلى كنيسة مار سابا في بشري على وقع أناشيد الموت يرافقه رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع وأبناء الفقيدة ومسؤولي “القوات” والحشود الشعبية وكان كيروز رافق الجثمان من بيروت إلى بشري. وكان موكب الجثمان قد وصل الى بقاعكفرا المحطة الأخيرة.

وقد احتشدت وفود كبيرة من كسروان والمتن الشمالي وبيروت في بشري للمشاركة في مراسم دفن السيدة ماري جعجع، إلى جانب وفدين كبيرين من منطقتي زحلة والقبيات.

ورُفعت في المنطقة يافطات تعزي رئيس حزب “القوات اللبنانية” بوفاة والدته، وصورة كبيرة رفعت أيضاً على كاتدرائية مار سابا للراحلة.

وقد وصلت وفودٌ من مناطق القدام وبرقا ونبحا ودير الأحمر وعيناتا وبشوات وصفرا وبتدعي إضافة الى وفد من آل الهاشم في العاقورة الى بشري لتقديم واجب العزاء.

هذا وقد وصل وفد من مصلحة طلاب “القوات اللبنانية” الى بشري وعلى رأسه رئيس المصلحة جاد دميان.