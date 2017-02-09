وزيرة الصحة الفرنسية تفقدت “أوتيل ديو”: رمز لقضية إنسانية مشتركة بين لبنان وفرنسا

زارت وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية الفرنسية ماريسول تورن والوفد المرافق لها في زيارتها للبنان والسفير الفرنسي إيمانويل بون وعدد من أركان السفارة الفرنسية في بيروت، مساء اليوم، مستشفى أوتيل ديو في الإشرفية، حيث اطلعت على مراكز الخدمات الجديدة، التي يقدمها المستشفى، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الطب، إضافة إلى البرامج التعليمية والتبادل الأكاديمي بين لبنان وفرنسا في مجال الطب.

وأكدت تورن في كلمة ألقتها خلال الزيارة أن “متانة العلاقة بين مستشفى اوتيل ديو وفرنسا”، لافتة إلى أن وجودها كوزيرة للصحة الفرنسية والوفد المرافق “مؤشر على ذلك”. وشددت على “ضرورة تطوير العلاقة بين البلدين في القطاع الطبي والصحي”، معتبرة أن “مستشفى اوتيل ديو بمثابة الرمز لقضية إنسانية مشتركة بين لبنان وفرنسا. إذ أن الخدمة الإنسانية والعناية بالمرضى، هي من أولويات المجتمع الصحيح”.

ولفتت إلى أن “فرنسا ستضع تشريعات جديدة تسهل وتساعد في تطوير القطاع الصحي، وهي مستعدة لاستقبال طلبة لبنانين في جامعاتها”، خاتمة “لا بد من التفكير بالعلاقة بين لبنان وفرنسا من أجل المستقبل”.