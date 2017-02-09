المرعبي: الحريري حريص على وضع مخطط توجيهي قبل التوجه نحو المانحين

أثار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء أمس الأربعاء موضوع النازحين السوريين.

وفي هذا الشأن، أكّد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لصحيفة “اللواء”، أن رئيس الحكومة سعد الحريري حريص على وضع مخطط توجيهي للبنى التحتية للبلد ومنح الأولوية للمناطق التي لا تملك هذه البنى، ولديها كثافة سكانية ويتواجد فيها النازحون، الأمر الذي يساعدنا على التوجه نحو المانحين بهدف تمويلها من دون أي تخبط عشوائي”.

واضاف: “مهمتنا تجميع المشاريع المطروحة ودرسها ووضعها ضمن خطة شاملة لتنفيذ الموضوع ووضع أولوية”، مؤكداً أن الرئيس الحريري صاحب الفكرة في الأمر”.