مقدمات نشرات الأخبار المسائية الخميس 9/2/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”:

هدوء سياسي في عيد مار مارون، واكبه قداس في الجميزة في بيروت، وتشييع لوالدة الدكتور سمير جعجع في بشري.

وبعد عطلة العيد ونهاية الأسبوع، تستأنف الحركة يوم الاثنين، إذ يبدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زيارة للقاهرة، والثلاثاء لعمان، في سياق التحرك الخارجي لإستجلاب الدعم للبنان، أمنيا في تثبيت الإستقرار، وسياسيا في مسيرة الإنقاذ، وإقتصاديا في جهود النهوض.

وفيما غادر الوزير السعودي تامر السبهان بيروت، بعدما علم أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن اسم سفير المملكة في لبنان رسميا، تمهيدا لمجيئه إلى ببروت.

الأسبوع المقبل أيضا، حافل بالخطوات المؤازرة لمسيرة استعادة الثقة، ولمجلس الوزراء جلستان لمشروع قانون الموازنة. كما أن قانون الإنتخاب سيشغل مجلس الوزراء والأوساط السياسية.

البداية من قداس عيد مار مارون الذي حضرته مراجع وشخصيات كثيرة، تقدمها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. والمطران مطر دعا لقانون انتخاب يجد الجميع أنفسهم فيه.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “NBN”:

عشرة أيام تبقي الأمل بإقرار قانون جديد للانتخابات. التحديات الداخلية تفرض استيلاد صيغة توافقية عادلة. والرئيس نجيب ميقاتي يطل غدا على بركة مشروع حكومته المطروح للتعديل والتوليف.

الملفات بالجملة تنتظر، من الموازنة المالية التي تستوجب المناقشات والإقتراحات العلمية الواقعية، لا المزايدات، بعدما استندت الأرقام لإقرار الهيئة العامة لمجلس النواب، إلى قضايا النفايات والتعيينات والنازحين، وما بينهم من شد حبال.

أما الاشتداد الاقليمي فبدا في الشمال السوري، حيث السباق إلى “الباب”. تقدم الجيش جنوب غرب المدينة، يبشر بوصوله الى الباب أولا، فتعرض لنيران تركية من المجموعات التي تقاتل بإسم “الجيش الحر”.

سباق “الباب” حاولت ضبطه روسيا التي تؤازر الجيش السوري، فأخطأت بقتل ثلاثة جنود أتراك وجرح أحد عشر آخرين.

الإنضباط السياسي قائم كما ظهر في إتصال الرئيسين التركي والروسي، ولكن من يضبط سباق الميدان؟.

“داعش” يتقهقر في شمال سوريا، لكن التنظيم يحاول سرقة اليافطة الفلسطينية، مستخدما أراضي سيناء المصرية في استهداف خجول للإسرائيليين في إيلات. لا تعني الصواريخ المتواضعة أن تنظيم “داعش” ينتصر للقضية الفلسطينية، فهو لم يرم قذيفة واحدة طيلة سنوات وجود “القاعدة” وووليدها “داعش” في سيناء ضد الإسرائيليين. التنظيم الارهابي يخطط لتنفيذ أهداف تبدأ بالتمدد عبر رفح إلى غزة، وتكرس وجوده في سيناء المصرية. لكن لمصر جيش عظيم قادر على الانتصار في المواجهة، وهذا ما بينه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تأكيده اليوم على محاربة الارهاب حتى النهاية. ولفلسطين قديسوها المقاومون، وحراس قضيتها الساهرون لا ينامون.

لفلسطين حركاتها المقاومة وشهداؤها، واستشهاديوها الذين يبدعون بالنار، بالسكين، كما حصل اليوم في شرق تل أبيب باستهداف خمسة اسرائيليين.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”:

بضع رصاصات وروح فدائية أصابت تل أبيب بأمنها ومستوطنيها، لتحصي شرطتها أكثر من سبع اصابات وحالة مرتفعة من الارباك.

مقاوم فلسطيني فتح النار على مستوطنين في سوق شمال تل أبيب، فاتحا مرحلة ممكنة من العمل المقاوم داخل الأراضي المحتلة، مكملا عمليات الطعن والدهس نصرة للقدس ورفضا للارهاب الصهيوني ومخططه الاستيطاني، المحمي بادارة أميركية موتورة، وأمة عربية ممزقة ومنهكة، إن لم يكن بعضها متواطئا.

في لبنان، وقبل ان تطأ السياسة أرض المحظور انتخابيا، عادت العجلة لتنطلق من جديد بايجابية الآمال والنوايا، من دون ان تلامس الوقائع حتى الآن. وحتى يتبلور الجديد، فإن المعلوم من الجهات المتابعة ان النسبية تمكنت من اختراق بعض الجدران السياسية التي كانت ترفضها بكل أشكالها، وباتت اليوم تقبل نقاشها وتعترف بعناوينها الأقرب إلى العدالة وصحة التمثيل.

صحة المالية العامة رهن انتاج الموازنة، وصحة المواطنين رهن نقاشات اللجنة الوزارية حول أزمة النفايات، التي يبدو انها تسير نحو نظرية المحارق كحل جذري لأزمة استعصت على الوطن لسنتين، لكنه حل يحتاج لكثير من الدراسة والتخطيط، وتأمين التمويل، ما يعني وفق التجارب اللبنانية انه ليس حلا قبل ان تدور بقايا النفايات المحروقة، والا يبقى المشروع حلما مشروعا.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “mtv”:

القديس مارون أكيد كان فرحا باكتمال عقد الدولة تحت قبة كنيسته بكل تلاوينها الطائفية والسياسية. كان فرحا بملء اللبناني الأول المقعد الأول، وهو كان تابع بقلق محاولات تغييبه جسديا ومعنويا وسياسيا عن رأس الجمهورية. وقد صلى مارون كثيرا حتى نور الله العقول وانزاح الكابوس، ليس عن صدور المسيحيين والموارنة فقط، بل عن صدور كل اللبنانين اللذين اقتنعوا بعد شغور متماد بأن لا لبنان من دون مسيحيين، كما اقتنع المسيحيون بأن لا وجود لهم بلا دولة قوية.

لكن الأمور لا تستقيم بالصلوات والقداديس فقط، فالجهد يجب ان يكون كبيرا للابتعاد بلبنان عن المهالك وسط المحيط المحترق. ولعل أول الواجبات هو التوصل إلى قانون انتخاب عادل. في السياق، ورغم التصلب والتشجنج والعودة إلى الشروط التعجيزية كالنسبية الكاملة ولبنان دائرة واحدة، فإن أوساط الرئيس عون ورئيس الوزراء سعد الحريري والقيادات المختلفة، ما عدا قلة منهم طبعا، مقتنعون جميعهم بقرب التوصل إلى قانون انتخاب جديد وعادل في مهلة زمنية معقولة.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “OTV”:

يحل عيد القديس مارون هذا العام، وعلى رأس البلاد رئيس يمثل شعبه للمرة الأولى منذ سنوات كثيرة، إلى جانب حكومة ميثاقية غابت مثيلاتها عن لبنان منذ بدء تطبيق اتفاق الطائف، ووسط أمل بإقرار قانون انتخابي جديد، يحقق صحة التمثيل، وينقل وثيقة الوفاق الوطني من الإطار النظري، إلى الترجمة الواقعية.

وفي هذا الإطار، تؤكد المعطيات أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حراكا ناشطا، انطلاقا من مجموعة ثوابت:

أولا، موقف رئيس الجمهورية الحاسم والجازم والنهائي، بالمضي في المواجهة حتى النهاية، انطلاقا من الميثاق الذي يسمو حتى على الدستور، وبناء على ما ورد في خطاب القسم.

ثانيا، استحالة العودة بالعلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى الوراء، فاستقرار العلاقة بين أهل الحكم ستتمظهر أكثر فأكثر في الآتي من الأيام، وعلى أكثر من صعيد.

ثالثا، موقف الرئيس نبيه بري، ولاءاته الواضحة برفض إخضاع رئيس الجمهورية والستين والفراغ في آن معا.

رابعا، تمسك “حزب الله” بالنسبية ركنا من أركان أي قانون جديد، وهو ما يرتقب أن يعيد السيد حسن نصرالله تأكيده في إطلالته المنتظرة الأحد المقبل.

خامسا وأخيرا، المواكبة العربية والدولية للمساعي المبذولة محليا، فمن يشدد على اجراء الاستحقاق النيابي في موعده، يتفهم احتمال التمديد التقني، على ما أكدت مجموعة كبيرة من السفراء لوزير الداخلية أمس.

… ولأن الرجاء كبير هذا العام، فرحة العيد فرحتان، تماما كما أعلن رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، خلال عظته في قداس الجميزة، بمشاركة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث قال: أما من جهة اللبنانيين، فإنهم يشعرون اليوم أنهم معكم أمام فرصة تاريخية جديدة، تأتي بعد فرصتين سابقتين لإقامة دولتهم في العصر الحديث، هما على التوالي فرصة إعلان لبنان الكبير في العام 1920 وفرصة تحقيق الاستقلال الوطني الناجز في العام 1943.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “LBCI”:

من قال إن الدولة اللبنانية فقيرة؟، هذا خطأ شائع، فحين تستأجر الدولة مباني ومقار بأغلى الأسعار في أغلى المناطق لادارات يمكن ان تقوم بعملها في أماكن أقل تكلفة، تكون دولة تعتمد “البعزقة” و”التنفيعة” في تبذير أموالها.

من قال إن الدولة فقيرة؟، هذا افتراء، فحين يكون إيجار مقر واحد عشرات مليارات الليرات، وبإمكان خفض الايجار من خلال الانتقال إلى منطقة أقل تكلفة، تكون الدولة تتعمد إفادة جهة محظية ولو على حساب خزينة فارغة.

“البعزقة” هي الوجه الآخر للفساد، و”التنفيعة” هي الوجه الآخر للاهدار، والنتيجة عشرات مليارات الليرات تذهب لجيوب نافذين ومنتفعين حتى في ظل عجز في خزينة الدولة بات يلامس الثمانين مليار دولار.

قضية المباني التي تستأجرها الدولة صارت أكبر من فضيحة لأنها فضيحة متمادية منذ ربع قرن، لكنها تقع تحت خانة “الحمايات” التي لا يجرؤ أحد على التطرق اليها، والسبب في ذلك يعود إلى تبادل المنافع داخل الدولة على قاعدة “مرقلي تامرقلك”.

عشية أسبوع بدء مناقشة أرقام الموازنة، لا بد من رفع هذا البند إلى المرتبة الأولى، خصوصا انه يحقق وفرا ويخفف عن جيب المواطن جزءا لا بأس به من الأعباء. لكن هذا التخفيف، حتى وإن حصل، فإنه سيذوب في كمية الضرائب المرتفعة الأسعار، كأن اللبناني انتقل من أن يكون في جنة ضرائبية ليصبح في جحيم ضرائبي.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المستقبل”:

ينتهي الأسبوع على وعدين: الأول انجاز قانون جديد للإنتخابات النيابية قبل نهاية الشهر الجاري، والثاني بدء مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل في جلستين لمجلس الوزراء.

وبالإنتظار، فإن لبنان يحيي الثلاثاء المقبل ذكرى جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، في مهرجان في البيال يتحدث خلاله الرئيس سعد الحريري.

إقليميا، و للمرة الأولى منذ بدء عمليات درع الفرات لتحرير مدينة “الباب” السورية من “داعش”، اندلعت اشتباكات بين “الجيش السوري الحر”، وكتائب الأسد في محيط المدينة، شاركت فيها المدفعية التركية، التي قصفت مواقع قوات الأسد والمليشيات التابعة لها.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”:

من بوابات الحزن دخلت الوفود السياسية مدينة بشري، لتقديم واجب العزاء برحيل والدة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع. حيث توافدت الدولة إلى آخر الدنيا للوقوف مع الحكيم في حزنه. ومن لم يستطع إلى بشري سبيلا أرضا قصدها جوا، كوفد “التيار الوطني” الذي طار إلى بلاد الأرز عبر المروحية، فوصل وعزى وعاد بسلام.

سجل التعازي وقعت عليه السعودية، عبر وزيرها ثامر السبهان الذي نقل الخطى من بشري الحكيم إلى بنشعي “المردة” والتقى زعيمها سليمان فرنجية.

وإذا كان الحزن قد جمع أطياف البلد في بلاد الصقيع، فإن وسط بيروت أحيا عيد مار مارون بنداء من الكنيسة لإنجاز قانون الانتخاب. وصلى الجميع، بحضور عون والحريري، على نية صيغة منجزة قبل ضياع المهل. وقد خاطب المطران بولس مطر رئيس الجمهورية وجاهيا بالقول: “ملأتم بحضوركم كرسيا شغر بالأمس في مناسبة عيدين مماثلين ومتتاليين، بعدما ملأتم لبنان الوطن والدولة والشعب بانتخابكم رئيسا للجمهورية عون لم يأت إلى موقع الرئاسة إلا لخدمة لبنان، وما نذرتم العمر إلا للحفاظ على لبنان”.

كلام الكنيسة سبق أن صرخ بمثله البطريرك الياس الحويك قبل مئة عام بقليل، عندما توجه وفد لبناني إلى مؤتمر الصلح الشهير في فرساي، وضم رئيس مجلس النواب فؤاد عمون عام 1918، ثم الحويك عام 1919، وحينذاك طالب الوفد اللبناني بنظام تمثيلي لشعب لبنان، وأبدى إصرارا على أن يكون لنا مجلس نيابي ينتخب على مبدأ التمثيل النسبي الذي يعكس التعددية ويحافظ على حقوق الأقليات.

حدث ذلك قبل مئة عام، ولا يزال النظام النسبي مطلبا ونداء لا يتعدى التمني والرغبات، جاءت بعده صيغة الثلاثة والأربعين، ثم استخرج الرئيس فؤاد شهاب قانون المرحلة الموقت عام 1960، وتبرأ منه عام 1970. حط اتفاق الطائف عام 1989 وبعده تقسيمات الدوحة عام 2008. وفي كل تلك المراحل لم يجر الاعتماد على النسبية باستثناء الطائف الذي لم تتم بنوده، ومع كل مرحلة من سنوات ما بعد الحرب، كانت القوانين الانتخابية تستريح عند أقدام الجبل، وتنحني لزعيم المختارة طوعا وبإرادة النظام الأمني اللبناني- السوري المشترك وصانعي بنوده اليوم.

أطلق رئيس الجمهورية ميشال عون رصاصتين في الهواء: لوح بالفراغ وطرح اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي. رصاصتان اخترقتا الهدف، فتحرك أصحاب الشأن الانتخابي إلى طروح متعددة حتى وأن استحضروا جن نجيب ميقاتي وقرأوا تعويذته ليل نهار، ولأنه اكتشف سر انجازاته على كبر، فسيعقد ميقاتي مؤتمرا صحافيا يوم غد، بعدما وجد اسم قانونه يتردد في المنتديات السياسية والصحافية على شكل “شر لا بد منه”، فقانون ميقاتي الذي أعده وزير الداخلية مروان شربل مع خبراء مختصين، بدا أنه الأفضل والأكثر ميلا إلى النسبية، واللافت في مراحله أن وليد جنبلاط لم يرفضه بالمطلق حينذاك، بل سجل اعتراضا على النسبية الكاملة. وعليه فإننا قد نشهد على موافقة جنبلاط سريعا، وحتى قبل خروج بهيج أبو حمزة من السجن.