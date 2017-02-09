سرقة محتويات سيارة مدير مكتب جريدة وتلفزيون “المستقبل” في صيدا

تعرضت سيارة مدير مكتب جريدة وتلفزيون “المستقبل” في الجنوب الزميل رأفت نعيم، وهي من نوع هوندا CRV تحمل رقم اللوحة 175154/ص لكسر زجاج بابها الخلفي الايسر بواسطة آلة حادة وسرقة حقيبة كانت بداخلها تحتوي على آلة تصوير فيديو صغيرة ومستلزماتها وآلة تسجيل وبعض الاغراض الشخصية، وذلك اثناء توقفها في الشارع المقابل لمطرانية صيدا للموارنة في محلة البوابة الفوقا والمؤدي الى موقع الصندقلي للآثار، حيث كان الزميل نعيم يقوم بتغطية وقائع التهنئة بعيد مار مارون في مطرانية صيدا. وحضرت الى المكان قوة من مخفر صيدا القديمة والادلة الجنائية وبوشرت التحقيقات.