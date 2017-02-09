السبهان بعد تعزيته جعجع: العلاقة اللبنانية – السعودية ثابتة وسوف تستمر

قدّم وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان واجب العزاء بالسيدة ماري حبيب الخوري جعجع والدة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في بشري، معتبراً الى أن واجب العزاء يحتّم عليه الانتقال الى اي مكان. وقال: “”الحكيم” يستأهل أن نزوره ونعزيه”.

وفي حديث للـmtv بعد تعزيته الدكتور جعجع، أكد السبهان أن الدردشة بينهما شملت الأوضاع العامة ولم تقتصر على موضوع معيّن.

وعن وضع قانون الانتخابات في لبنان، أجاب: “هذا شأن اللبنانيون فهم يعرفون مصلحتهم”، مؤكداً أنه لم يأت بكلمات سر لقانون الانتخاب.

وأشار الى أن المملكة لم تغير علاقتها بلبنان يوماً فهذه العلاقة ثابتة وسوف تستمر بين البلدين.

من جهة أخرى، لفت السبهان الى ان القيادات السياسية السعودية – اللبنانية تبحث في الهبة السعودية للبنان، مؤكداً أن جميع الأفرقاء اللبنانيين هم حلفاء المملكة.