“قوات سوريا الديمقراطية” على بعد 20 كلم من الرقة

دارت معارك عنيفة أمس الأربعاء على بعد 20 كيلومترا من مدينة الرقة السورية، معقل “داعش” في شمال سوريا ، بين التنظيم المتطرف و”قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال مراسل “فرانس برس” في قرية بئر فواز الواقعة على بعد 20 كيلومترا إلى الشمال من الرقة ، إنه سمع طوال اليوم دوي المعارك الدائرة بين الطرفين وشاهد مقاتلي “قوات سوريا الديمقراطية” وهم يمطرون مواقع المتطرفين في قرية المعيزيلة المجاورة بنيران مدافعهم الرشاشة.

وقال أرارات كوجر القيادي في “قوات سوريا الديموقراطية” لـ”فرانس برس”: “تدور معارك عنيفة منذ الصباح. هناك الكثير من مقاتلي تنظيمداعش متحصنون في المعيزيلة”.

وكانت هذه الفصائل المدعومة من التحالف الدولي أطلقت السبت الماضي هجوما لاستعادة الرقة من الشمال، وتمكنت من السيطرة على 12 قرية في شمال وشمال- شرق الرقة.

وكان متحدث باسم التحالف الدولي أكد في وقت سابق الأربعاء أن الرقة التي تعتبر عاصمة “داعش، ستصبح قريبا “معزولة” عن بقية العالم.

وطلبت تركيا المشاركة في الهجوم على الرقة، حسب ما قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، موضحا أن بلاده مستعدة لإرسال قوات خاصة للمشاركة في معركة استعادتها، في وقت تشارك القوات التركية مع فصائل سورية معارضة موالية لها في الهجوم على مدينة الباب الإستراتيجية الواقعة شمال حلب.