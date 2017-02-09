تراجع الحجوزات الى أميركا

انخفضت حجوزات السفر الى الولايات المتحدة بمعدل 6,5 بالمئة في اواخر كانون الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك في اعقاب قرار منع السفر الذي اصدره ترامب، بحسب تقرير صدر الاربعاء.

وأدى قرار ترامب كما يبدو الى احجام المسافرين من خارج الدول السبع المعنية بالحظر عن السفر الى الولايات المتحدة، بحسب ما اظهر تقرير مؤسسة فوروورد- كيز التي تعنى بتحليل بيانات حركة النقل.

ترامب يسعى “لعلاقة بناءة” مع الصين

وفي سياق آخر، ذكر البيت الأبيض ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعث رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغه فيها بأنه يتطلع للعمل معه “لتطوير علاقة بناءة” تفيد الدولتين.

واشار البيان الى إن ترامب وجه الشكر أيضا للرئيس الصيني على الرسالة التي أرسلها له لتهنئته على تنصيبه كما تمنى للشعب الصيني عاما مزدهرا بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة (سنة الديك).

رئيس وزراء اليابان سيقترح محادثات جديدة على المستوى الوزاري

الى ذلك، أعلن مسؤول بالحكومة اليابانية إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيقترح إطار عمل جديد على المستوى الوزاري للمحادثات الأميركية اليابانية بشأن قضايا التجارة والأمن والاقتصاد الكلي.

ويتوجه آبي إلى واشنطن في وقت لاحق اليوم أملا في أن تسهم تعهداته بالمساعدة في خلق فرص عمل أميركية وتدعيم الجيش الياباني في إقناع ترامب بالتخفيف من نبرته المتشددة تجاه التبادل التجاري والعملة والالتزام بتحالف مستمر منذ عقود بين البلدين.

كندا تحذر الولايات المتحدة

من جهة أخرى، حذرت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند نظيرها الأميركي ريكس تيلرسون بأن بلادها سترد بالمثل في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على المنتجات الكندية.