الوسط السياسي منقسم في شأن قانون الإنتخاب والموقف من إعتراض جنبلاط

في ظل ضغط المهل الانتخابية التي تقترب من استحقاقها، ينقسم الوسط السياسي بين فريقين: الاول، متفائل بإمكان التوصّل الى قانون إنتخاب في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي. والثاني، يذهب الى حد توقّع عدم التوصل الى مثل هذا القانون وعدم حصول الإنتخابات ، وتالياً عدم التمديد للمجلس النيابي مجدداً، ما يضع البلاد أمام خيارات صعبة.

وكشفت مصادر معنية لصحيفة “الجمهورية”، أنّ مشروع قانون الإنتخاب الذي عاد إلى طاولة البحث هو مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ، وانّ المشاورات تتركز على توليفه بصيغة يقبلها الجميع، خصوصاً انّ تيار “المستقبل” وعد بالبحث فيه، فيما اقترح البعض ان يصبح عدد الدوائر الانتخابية 14 دائرة او 15 بدلاً من 13 التي ينص عليها.

وإذ سأل البعض عن أنه في حال اتفقت جميع القوى على قانون للإنتخاب واعترض عليه رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، هل تجرى الإنتخابات؟

فجاء جواب القوى الفاعلة متناقضاً، فبعضها قال أن تُجرى من دون الوقوف عند الإعتراض الجنبلاطي، فيما البعض الآخر تخوّف من تعطيل الإستحقاق الإنتخابي، واقترح أن يتركز البحث في تأمين ما يطمئن جنلاط وغيره من أصحاب الهواجس، علماً انّ البعض قال انّ جنبلاط يؤيّد مشروع حكومة ميقاتي الذي يجعل من الشوف وعالية دائرة واحدة، ولكنه يعترض على النسبية.

وقالت مصادر معنيّة بالاستحقاق النيابي لـ”الجمهورية”، انّ موقف تيار “المستقبل”، الذي أبدى من حيث المبدأ الرغبة في إدخال بعض التعديلات على المشروع، سيتبلور خلال ايام. وتفاءلت هذه المصادر بقول الرئيس سعد الحريري اخيراً: “أصبحنا على مسافة مئة متر من قانون الإنتخاب”.

وقالت انّ هذا الموقف يَستبطن رغبة جديّة لدى الحريري للوصول الى القانون العتيد. واشارت الى ان لا مصلحة للحريري ولا لرئيس الجمهورية في عدم إقرار مثل هذا القانون الذي يناديان به يومياً.