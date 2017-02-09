البيت الأبيض: لا حديث عن إلغاء العقوبات على روسيا

أعلن المتحدث بإسم البيت الأبيض شون سبايسر ، أن لا حديث يدور حول إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا ، بشأن شبه جزيرة القرم الروسية.

وقال سبايسر في مؤتمر صحافي: “بخصوص العقوبات فإننا نتعامل مع حزمتين من العقوبات. إحداهما مرتبطة بالقرم، وأرى أن ممثلة الولايات المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هايلي تكلمت حول ذلك بوضوح في الأمم المتحدة، لا حديث حول هذه العقوبات قبل إنسحاب روسيا من القرم”.

وأضاف سبايسر: “أما بالنسبة للعقوبات الأخرى، فأنا لا أرغب في المضي قدما والتعليق على مشروع قانون لا يزال قيد النظر”.