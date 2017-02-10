ريفي شارك في غداء في مطعم سعادة السماء: لتطبيق قانون الشيخوخة

تناول اللواء أشرف ريفي وعقيلته المحامية سليمة اديب في طعام الغداء في مطعم “سعادة السماء” في ميناء طرابلس، الذي يقدم الوجبات اليومية المجانية للفقراء والمشردين والمحتاجين الذين لا يملكون ثمنا لقوتهم بشكل يومي.

وبعد جولة في ارجاء المطعم والاستماع الى مشاكل وصعوبات الحياة التي يعاني منها المشاركون، شكر ريفي القيمين عليه خصوصا رئيس جمعية “سعادة السماء” الأب مجدي علاوي، وروبير أيوب أحد أعضاء حركة الشبيبة الارثوذكسية في الميناء والشباب والشابات المتطوعين.

ورأى ان “هذا المطعم الصغير بحجمه والكبير بعطاءاته ليس مكانا ليتناول اخوتنا في المواطنية طعامهم فقط، بل هو فرحة وطمأنينة وسعادة للذين يساهمون في تقديم الوجبات وللرواد الذين يعجزون عن توفير الاحتياجات الضرورية لهم ولأسرهم”.

وأمل ريفي من المسؤولين في الدولة “إيلاء الاهتمام الجدي واللازم لهذه الشريحة من المواطنين خصوصا كبار السن والاطفال المشردين”، ودعا الى “تطبيق قانون الشيخوخة أسوة بباقي الدول وأن يلقى المسنون العناية والرعاية الصحية اللازمة من دون كلفة وعناء وهذا من أبسط حقوقهم”.