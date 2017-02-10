توقيف مطلوبين في النبطية بحقهما أكثر من 20 مذكرة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، انه وبتاريخ 9/02/2017 وفي محلة حومين الفوقا – النبطية، ونتيجة للاستقصاءات

والتحريات المكثفة، تمكنت قوة من المجموعة الخاصة في قسم مكافحة الارهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف كل من: “ه. ش.” (مواليد عام 1975، لبناني) و”و. ت.” (مواليد عام 1975، لبناني).

وقد تبين ان الاول مطلوب للقضاء بموجب 20 مذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرائم: سرقة، تزوير شيكات، احتيال واساءة امانة، والثاني بموجب بلاغ انتربول و4 مذكرات توقيف وخلاصات احكام بجرائم: سرقة، تزوير ومقاومة رجال السلطة.

واحيلا الى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على اشارة القضاء المختص.