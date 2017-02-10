بالصور: حقائب “كوكايين” بـ 50 مليون استرليني على الشواطئ البريطانية!

انجرفت إلى ساحل نورفولك البريطاني حقائب مملوءة بالكوكايين بقيمة 50 مليون استرليني، ما أدى إلى فتح تحقيق شامل.

وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية اليوم الجمعة أنه تم العثور على حوالي 360 كيلوجرام من الكوكايين في عدد من شنط اليد، وأنه تم العثور على مجموعة من الحقائب أمس ووجدت مجموعة أخرى اليوم على الشاطئ.

وعثر فرد من الجمهور على الحقائب الأولى على الشاطئ بالقرب من غريت يارموث أمس، واليوم بالقرب من كايستر هذا الصباح.

وقال ماثيو ريفرز من فريق التحقيق: ” نحن نعمل الآن مع قوة الحدود ووكالة خفر السواحل وشرطة نورفولك في محاولة لتحديد كيفية وصول تلك الحقائب، ولكن من غير المرجح أن يكون هذا المكان المقصود لأن تتسلم فيه العصابات الإجرامية المخدرات”.