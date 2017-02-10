رفض طعن ترامب المتعلق بالهجرة والأخير يرد

أيدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، بالإجماع، حكماً يقضي بتعليق مؤقت لقرار الرئيس دونالد ترمب بمنع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة، ورفضت الطعن المقدم من إدارة ترمب.

وكتب القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في قرار اتخذوه بالإجماع، أن الطعن الذي تقدم به البيت الأبيض “مرفوض”، مشددين على ضرورة حماية “المصلحة العامة”.

وأتى رد ترامب سريعاً إذ كتب عبر “تويتر” بعد دقائق قليلة من إعلان هذا القرار: “أراكم في المحكمة.. أمن أمتنا في خطر”.

وستحدد المحكمة الأميركية العليا النتيجة النهائية للقضية.

وكان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 27 كانون الثاني يقضي بمنع المواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً. وشمل القرار أيضاً منع كل اللاجئين من دخول البلاد لمدة 120 يوماً باستثناء اللاجئين من سوريا الذين تم منعهم لأجل غير مسمى.

وكان القاضي جيمس روبرت قد علق أمر ترامب يوم الجمعة الماضي، فيما أيدت محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأميركية القرار الذي أصدره قاض اتحادي في سياتل الأسبوع الماضي بوقف العمل مؤقتاً بالحظر الذي فرضه ترامب.

وقدم ترامب طعناً في قرار قاضي سياتل ووصفه بأنه “شبه قاض” واصفاً حكمه بالـ”فضيحة”.