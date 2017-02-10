نقيب الصحافة: برحيل الزميل شقير خسرت الصحافة اللبنانيّة والعربيّة صحافيًا متزّنًا صادقًا

نعى نقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي والياس عون الصحافي الأستاذ حسن شقير الذي انتقل الى رحمته تعالى اليوم.

يُصلّى على جثمانه، الساعة الثانيّة عشرة ظهر غد السبت في القاعة العامة في مسقط رأسه في أرصون، المتن الأعلى.

وقال النقيب الياس عون عن الفقيد: “برحيل الزميل الأستاذ حسن شقير تخسر الصحافة اللبنانيّة والعربيّة صحافيًا متزّنًا صادقًا في مواقفه وأرائه التي ما كانت إلا من أجل القضيّة التي حملها قلمه، قضيّة العالم العربي، الذي لم يعرف كيف يكون إلى جانب وفي صلب قضيته المركزيّة، فلسطين”.

واضاف: “حسن شقير ولد من رحم طائفة الموحدين الدروز ولكنّه عاش وعمل وكتب من أجل لبنان الواحد الموّحد بكل أبنائه. الصحافة اللبنانيّة التي كان من صانعي عزّتها، ستفتقد إلى رجال مخلصين لها، أتقياء أنقياء أمثاله. رحمه الله وأعطانا في لبنان وعالمنا العربي، صحافيين أمثاله، آمنوا في أن تكون الكلمة للبناء وليس للهدم”.

عمل الصحافي حسن شقير ومنذ انتسابه إلى نقابة محرري الصحافة اللبنانيّة، في صحف ومجلات عدة، أبرزها: الصفاء والجريدة والشرق وال “لوجور” والعهد والأنباء والحسناء.