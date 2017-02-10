وفود رسمية وشعبية في بشرّي معزية جعجع بوفاة والدته

لليوم الثاني على التوالي، تابع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وزوجته النائب ستريدا جعجع الى جانب شقيقه جوزف جعجع تقبُّل التعازي بوفاة والدته ماري حبيب جعجع في صالون كاتدرائية مار سابا في بشرّي. ومن أبرز المعزّين: رئيس الحكومة سعد الحريري على رأس وفد ضمّ النائب عقاب صقر والمستشار الاعلامي هاني حمود وزوجته، وزير العمل محمد كبارة، النواب: سمير الجسر، سامر سعادة، قاسم عبد العزيز، خالد الضاهر، نعمة طعمة، خضر حبيب، رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، النائب البطريركي على جبة بشري المطران مارون العمّار مع وفد من الآباء، سفيرة الولايات المتحدة في لبنان اليزابيت ريتشارد، الرئيس العام السابق للرهبنة اللبنانية الماروني الأباتي طنوس نعمة على رأس وفد من الرهبنة، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وفد عسكري من فصيلة أميون، وفد من راهبات المحبة، وفد من راهبات اللعازارية، النائب السابق منصور البون، رئيس اتحاد بلديات كسروان-الفتوح جوان حبيش، الجنرال شامل روكز والعميد غابي شمعون، الوزير السابق الآن حكيم، رجل الأعمال سليم الزعني وزوجته، النائب السابق صلاح حنين على رأس وفد، المهندس مارون حلو، الوزير السابق رشيد درباس، النائب السابق اميل نوفل، عضو الرابطة المارونية مارون رومانوس، الوزير السابق ابراهيم نجار وعقيلته، الملازم في فوج الاطفاء غابي خوري، الجنرال انطوان شكور، هادي وئام وهاب على رأس وفد من حزب التوحيد العربي ومشايخ هيئة العمل التوحيدي، رئيسة حزب 10452 رولا مراد، النائب السابق ربيعة كيروز، الوزير السابق ايلي سالم على رأس وفد من جامعة البلمند، رئيس مجلس ادارة IBL bank النائب السابق سليم حبيب، النائب السابق طلال المرعبي، الوزير السابق سجعان قزي، وفد من القبيات برئاسة المحامي جان الشدياق، الخبير الاقتصادي جو عيسى الخوري، منسق الأمانة العامة لقوى 144 آذار د. فارس سعيد على رأس وفد، محافظ عكار عماد لبكي، السيد فؤاد ابو ناضر، الشيخ بنوا كيروز، رئيس بلدية الجديدة انطوان جبارة، العميد الركن بطرس جبرايل، رئيس مفرزة الاستقصاء في الشمال النقيب نبيل عوض، منسق تيار المستقبل في الشمال الدكتور ناصر عدرة، القاضي سامر ليشع، السفير القطري في لبنان علي بن حمد مبارك آل جهويل المري يرافقه السكرتير الاول في السفارة سعد محمد النعيمي، القائم بأعمال السفارة الاماراتية في لبنان محمد علي الهاملي، القائم بأعمال سفارة عمان في لبنان خالد علي حردان، رئيس هيئة الاركان في قوى الامن الداخلي العميد نعيم شماس، رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف على رأس وفد، قائد الدرك السابق العميد الياس سعادة، المستشار الاعلامي للنائب بطرس حرب يوسف الحويك، المحامي جوزف ابو شرف، الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي لمؤسسة “الحق الانساني” وائل خير، العميد مارون سليلاتي، العميد فادي خوري، المقدم نديم عبد المسيح، النائب السابق جمال اسماعيل، مدير كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية الفرع الثاني د. هاني صافي، المدير الاداري لشركة كهرباء قاديشا جلال السيد، مستشار الرئيس ميشال سليمان بشارة خيرالله، مرشح “التيار الوطني الحر” في الكورة جورج عطالله، النائب السابق جمال اسماعيل، امين عام الحركة الديمقراطية الأشورية يونادم كنا على رأس الكتلة النيابية في البرلمان العراقي، القاضي رودني ضو، مسؤولة الشؤون القانونية في القوات ايليان فخري، الوزير السابق جان عبيد، نقيب المحامين في الشمال عبدالله الشامي، المدير العام للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه الدكتور فادي قمير، العميد الركن مارسال كيروز، قائد منطقة الشمال في الامن الداخلي العميد علي هزيمة، عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر جيمي جبور، السيد روجيه عازار والسيد صخر عازار، رئيس جمعية سعادة السماء الب مجدي علاوي، الفنانون: باسكال صقر، شادي مارون وغابي حويك، وشخصيات سياسية ودبلوماسية ودينية واقتصادية ونقابية وفنية وإعلامية، ووفود شعبية كبيرة من مختلف المناطق اللبنانية.

هذا وترأس المدبر العام الأب طوني فخري وكاهن الرعية الخوري شربل مخلوف وعدد من الآباء قداس المرافقة لراحة نفس المرحومة بحضور حشد كبير من أهالي المنطقة.

كما تلقى جعجع اتصالات تعزية من كلّ من: وزير الدفاع القطري خالد العطية، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، ورجل الأعمال خلف الحبتور.

وقد وصل الى معراب برقيات تعزية من كل من: صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، النائب قاسم هاشم، بطريرك انطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم اجمع اغناطيوس افرام الثاني، سفير لبنان في الارجنتين انطونيوعنداري، سفير لبنان في قبرص يوسف صدقه، المدير التنفيذي للمرصد الآشوري لحقوق الانسان جميل الياس دياربكرلي، مدير مكتب الوكالة الوطنية للاعلام في استراليا سايد مخايل، رئيس التجمع المسيحي في استراليا ولهان وهبه، رئيس مركز سيدني -استراليا جها داغر، القنصل العام الفخري لجمهورية السيراليون دونالد روي جوزف عبد، المحامي بالاستئناف كلود جميل العازوري، القنصل الفخري لجمهورية الكوت ديفوار في لبنان رضا خليفة، البروفيسور فايز الحاج شاهين، رئيس حزب السيادة الوطنية د. نزيه نعيم شلالا، قائد فوج اطفاء بيروت المقدم محمد الحلبي، أمين عام وأعضاء المكتب السياسي في المجلس الوطني لثورة الأرز، رئيس الجامعة الثقافية في العالم الياس كساب، المحامي الياس مخيبر، الوزير السابق بشارة مرهج، المستشار الدبلوماسي في سفارة لبنان في موسكو ميلاد نمور وزوجته ماري نمور، رئيس نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان شربل قرقماز وأمين السر بشارة ايوب.

وتجدر الاشارة الى ان التعازي تُستأنف غداً السبت وبعد غد الأحد في معراب من الساعة الثانية عشرو ظهراً وحتى السابعة مساءً.

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