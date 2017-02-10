فيسبوك يطلق قفازات ذكية للعالم الافتراضي

تتجه شركة “أوكيولوس”، لنظارات الواقع الافتراضي، التابعة لمجموعة فيسبوك، لإطلاق قفازات “ذكية” تتيح لمن يرتدونها قدرات متطورة للتفاعل مع العالم الافتراضي.

وأعلن مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربرغ، إن الشركة المختصة في نظارات الواقع الافتراضي تعمل، اليوم، لإتاحة التفاعل مع العالم الافتراضي باليد عبر قفازتين، بعدما كان الأمر مقتصرا على المشاهدة في وقت سابق.

وتمكن القفازات من يقوم بارتدائها في يديه ويضع النظارتين، أن يرسم ويكتب على لوحة مفاتيح افتراضية كما يضحي بوسعه أن يتحرك على غرار أبطال الأفلام السينمائية مثل الرجل العنكبوت “سبايدر مان”.

وأجرى زوكربرغ، زيارة لمختبر الشركة في منطقة ريدموند، بولاية واشنطن، وشارك صورا له بداخله، قائلا إن هدف الشركة هو صناعة نظارات عملية بحجم صغير يمكن أخذها إلى أي مكان، فضلا عن إتاحة التفاعل مع الواقع الافتراضي على نحو ما هو قائم مع العالم الحقيقي.

وذكر موقع “تك كرانش” أن قفازات “أوكيولوس” التي لا تزال في طور التجربة، تمتاز بكونها رقيقة في الحجم، فضلا عن استخدامها لكاميرات “أوبتيك تراك برايم 17 دبليو” لمراقبة وضع اليد في العالم الافتراضي.

والعالم الافتراضي هو مشاهد رقمية يراها المستخدم عبر نظارات خاصة ويمكنه التجول فيها بطريقة ثلاثية الأبعاد، ومع القفازات الجديدة سيصبح بإمكان المستخدم التفاعل مع ما يراه أمامه في ذلك العالم الافتراضي.