الجراح: لتكثيف الجهود حول قانون الإنتخابات

أشار وزير الاتصالات جمال الجراح الى أن مختلف القوى السياسية تبذل الجهود من أجل إنتاج قانون إنتخابي جديد، لافتاً الى أن الاجتماعات متواصلة في سبيل تسهيل التوافق.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أمل الجراح إنتاج هذا القانون قبل 20 الجاري وبالتالي إجراء الإنتخابات في أقرب وقت ممكن.

لفت الجراح الى وجود بعض التعقيدات، خصوصاً وأن الجميع يسعى الى تحقيق صحة التمثيل دون الغاء مكوّنات أساسية في البلد، مشدداً على أنه لا يجوز لأي قانون أن يعطي جهات حقوقها ويحرم الآخرين من حقوقهم، أو يلغيهم.

ورداً على سؤال حول تمسك “حزب الله” بـ “النسبية الكاملة”، أجاب الجراح: “حزب الله” دائماً يتحدث عن هذا الإقتراح في خطابه السياسي. معتبراً أنه بعدما لم تصل محاولة البحث في صيغة “مختلطة” الى نتيجة، عاد “حزب الله” الى المربع الأول، لكن في المقابل هناك سعي من قبل كل الأطراف من أجل الوصول الى قانون جديد في أسرع وقت.

وفي هذا الإطار، أشار الجراح الى أن طرح تيار “المستقبل” يراعي هواجس كل الأطراف ويحقّق صحّة التمثيل، وفي الوقت عينه يحافظ على الوحدة الوطنية دون إلغاء أي طرف.

وكشف أنه حصل توافق في مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود حول قانون الإنتخابات.