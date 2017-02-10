مأتم رسمي وشعبي لوالدة الوزير السابق جو سركيس

توفيت السيدة ماري فيعاني والدة عضو الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق جو سركيس .

وترأس الذبيحة الإلهية لراحة نفسها المطران بولس مطر الذي استعرض مزايا الفقيدة، مركزاً على إنجازات الوزير جو سركيس خصوصاً في المسؤوليات الكبرى التي تحملها في الحكومة بين عامي 2005 و2008 اثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان والاختلاسات الكبيرة التي كانت موجودة آنذاك ودور سركيس والحكومة في التصدي لها.

ومثل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري النائب عاطف مجدلاني، وحضر المأتم: الرئيس امين الجميل، الرئيس فريد مكاري، الرئيس نجيب ميقاتي، رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ممثلاً بوزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي، والوزير سليم جريصاتي.

النواب: انطوان زهرا، زياد اسود، ناجي غاريوس.

الوزراء السابقون: وديع الخازن على رأس وفد من المجلس العام الماروني، ادمون رزق، طوني كرم، محمد الصفدي.

النواب السابقون: صولانج الجميل، صلاح حنين، سليم حبيب،

القنصل انطوان عقيقي، القنصل جوزيف حبيس، مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” العميد وهبي قاطيشا، الامين العام المساعد في حزب “القوات اللبنانية” فادي ظريفه، نقيب المحررين الياس عون على رأس وفد من نقابة المحررين، النقيب بيار الاشقر، النقيب مارون الحلو، النقيب السابق الياس ابو رزق، رئيسي الرابطة المارونية السابقين: سمير ابي اللمع والامير حارس شهاب، السيد علي حجيج رئيس مجلس ادارة بنك الشرق الاوسط وافريقيا واعضاء مجلس الادارة، امين عام حزب “الكتائب” رفيق غانم. رئيس الرابطة السريانية السيد حبيب افرام، وحشد من مسؤولي “القوات اللبنانية” من المصالح والمناطق والاجهزة.

وتلقى سركيس سلسلة إتصالات للتعزية ابرزها: رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، النائب ستريدا جعجع، رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل، النائب نديم الجميل، الشيخ نادر الحريري، رئيس الرابطة المارونية انطوان اقليموس.

ووضعت اكاليل عديدة على قبر الفقيدة ابرزها من الرؤساء الثلاثة ومن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع.

وتستمر العائلة بتقبل التعازي يومي غد السبت والاحد في صالون كاتدرائية مار جرجس للموارنة في وسط بيروت.