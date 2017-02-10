توقيف سارق سيارات في جل الديب

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة سيارات ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

بتاريخ 8/2/2017 وفي محلة جل الديب، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة

المعلومات من توقيف مشتبه به، ويدعى :ف .ع. (مواليد عام 1985، لبناني) بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بالعديد من عمليات سرقة السيارات حيث يعمد الى نقلها الى احدى البلدات البقاعية بهدف بيعها لقاء مبالغ مالية، كما اعترف بتعاطيه المخدرات .

وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب بلاغي بحث وتحري بجرم ترويج عملة مزيفة وسرقة سيارات، وهو من اصحاب السوابق.

وسلم الى القطعة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه.