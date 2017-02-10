برقية تعزية من “المنظمات المسيحية في سوريا” لجعجع بوفاة والدته

ابرقت المنظمات المسيحية في سوريا معزية بوفاة والدة رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع السيدة ماري حبيب جعجع.

وجاء في البرقية: السيد رئيس حزب “القوات” اللبنانية” الدكتور سمير جعجع المحترم، تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة والدتكم رحمها الله. ونود في هذه المناسبة الأليمة أن نتقدم منكم ومن عائلتكم الكريمة بأحر التعازي راجين من الله العلي القدير أن يعزي قلوبكم ويعطيكم الصبر والسلام وللفقيدة الراحة الأبدية في الديار السماوية.

“اللقاء الوطني للأحزاب والمنظمات المسيحية في سوريا”

“المنظمة الآثورية الديمقراطية”

“المجلس السرياني الوطني السوري”

“منظمة سوريون مسيحيون لأجل السلام”

أسامة إدوارد: منسق “الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان