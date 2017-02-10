سلسلة إستقبالات للحريري في بيت الوسط

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الجمعة في بيت الوسط المفوض العام لوكالة الانروا بيار كرينبول وعرض معه اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بعد اللقاء قال كرينبول: “انه لشرف كبير ان يستقبلنا اليوم رئيس مجلس الوزراء لتبادل وجهات النظر حول العمل الذي تقوم به الانروا هنا في لبنان من اجل اللاجئين الفلسطينيين الذين تم استقبالهم وايواءهم في لبنان منذ اجيال، وقد عبرت للرئيس الحريري عن تقديري الكامل للتعاون القوي جدا القائم بين الانروا والدولة اللبنانية وامل ان نتمكن من المتابعة على هذه الاسس التي تشكل جزءا مهما من عمل الانروا في الشرق الاوسط من اجل المجتمعات التي ترزح تحت ضغوط كبيرة والتي تتعرض لامور كثيرة من غزة الى الضفة الغربية وسوريا والاردن وهنا في لبنان ايضا.

واضاف: “ومن المهم جدا ايضا انه في الوقت الذي يركز العالم على الازمة في سوريا وعلى مسألة اللاجئين السوريين ان نتذكر انه يوجد في الشرق الادنى 5،2مليون لاجئ فلسطيني وهم بحاجة كبيرة الى اهتمام مستمر وخدمات . كما تطرقنا الى الخدمات التي تقدمها الانروا في مجالات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، كما طلبنا من الرئيس الحريري دعمه وتوجيهاته حيال الجهود المستمرة المبذولة لتحريك مسألة الاحتياجات المالية للانروا بشكل عام خاصة هنا في لبنان وخصوصا ما يتعلق منها باعادة اعمار مخيم نهر البارد الذي يبقى اولوية كبرى وهو يشكل مسألة كرامة واحترام ازاء مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في نهر البارد “.

وتابع: “لقد كنت ممتنا جدا لهذا الاجتماع المثمر واننا ننظر قدما الى متابعة التعاون مع الرئيس الحريري والحكومة اللبنانية ومنظمة الانروا”.

ثم استقبل الحريري سفير سويسرا في لبنان فرنسوا باراس وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما التقى النائب السويدي اللبناني الاصل روجيه حداد.