الليلة… “القمر الثلجي” يطل على الأرض برفقة مذنب

تشهد سماء ليل اليوم الجمعة ظاهرة فلكية نادرة، لهواة الرصد السماوي، كان أول حدوث لها منذ 99 عاماً، حيث سيجتمع مرور المذنب المعروف باسم “هوندا ماركوس45 بي” (45P/Honda-Mrkos) مع خسوف ناقص للقمر بلونه الثلجي.

ويطلق علماء الفلك على هذه الظاهرة “القمر الثلجي”، لأن فبراير/شباط هو أكثر الشهور التي تنزل فيها الثلوج، وسيكون القمر بدراً وساطعاً والسماء مضاءة طوال الليل، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وتبدأ هذه الظاهرة في وقت مبكر من مساء اليوم الجمعة، بخسوف القمر الناقص، وهذا يعني أن الشمس والقمر والأرض تصطف جميعها على خط واحد، وتلقي تأثيرا غريبا على سطح القمر.

وعلى عكس الخسوف الكلي، حيث تحجب الأرض كل الضوء عن سطح القمر وتلفه بظل قاتم، فإن خسوف هذا الأسبوع سيكون أكثر حدة وروعة، وسيظلم القمر تدريجياً، ويمكن رؤية الخسوف بوضوح في أوروبا أو إفريقيا مساء اليوم.

أما الظاهرة التي قد تكون الأكثر وضوحاً فهي المذنب، الذي سيكون مروره مرئياً بوضوح من الأرض بلونه الأخضر الزمردي نتيجة تبخر الكربون الثنائي الذرة وهو يعبر الفضاء.