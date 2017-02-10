ابتعدي عن الأعمال الليليّة!

خلصت دراسة أميركية حديثة إلى أن العمل في ساعات الليل يؤثر على قدرة المرأة على الإنجاب.

ووفق الدراسة التي أجرتها جامعة هارفرد على 500 امرأة خضعن لعلاج مساعد للإنجاب، تبين أن العاملات منهن في فترة الدوام الليلي واللواتي يتطلب عملهن حمل أوزان ثقيلة كن أقل قدرة على الإنجاب.

واعتمد القائمون في دراستهم تلك على عدد البويضات التي تنتجها السيدات محل الدراسة عند تحفيز المبايض خلال عملية التلقيح لأطفال الأنابيب.

وتمكنت السيدات اللواتي يعملن في فترة النهار من إنتاج 11.2 بويضة في كل جلسة، بينما سجلت السيدات العاملات في الفترة الليلية انخفاضا بنسبة 28 في المئة بإنتاج 8.7 بويضة فقط، وانخفض الإنتاج لدى السيدات اللواتي يحملن أثقالا بنسبة 14 في المئة.

وتضاف تلك النتائج إلى دراسات أخرى تناولت مساوئ العمل خلال ساعات الليل.

ونصح الخبراء المشرفون على الدراسة السيدات اللواتي يحاولن الإنجاب بالابتعاد عن الأعمال الليلية وحمل الأثقال قدر الإمكان، خصوصا أولئك اللواتي لم يتمكنّ من الإنجاب خلال السنة الأولى من المحاولة.