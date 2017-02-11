الحوثي يهدد السعودية: صواريخنا قادرة على إستهداف الرياض وما بعد الرياض

أكد زعيم جماعة “أنصار الله” عبد الملك بدر الدين الحوثي ، أن قوات الحوثيين وشركائهم عززت قدراتها العسكرية الصاروخية لدرجة تسمح لها بإستهداف الرياض و”ما بعد الرياض”.

وقال الحوثي، في خطاب ألقاه أمس الجمعة 10 شباط: “إن الشعب اليمني اليوم بالرغم من الظروف الصعبة يبني قدراته العسكرية على نحو مذهل، وتمكن من قطع شوط مهم، وعلى رأس ذلك القوة الصاروخية التي وصلت من “الصرخة” إلى “بركان–2″، الذي وصل إلى الرياض، وإن شاء الله، إلى ما بعد الرياض”.

وأضاف: “صناعة إنجاز بمستوى “بركان 2″ يعتبر من صناعة المستحيل الذي تحول ممكننا بالإعتماد على الله”.

وكشف زعيم الحوثيين عن إنجاز مهم ونوعي لقواته، قائلا: “بدأنا في تصنيع طائرات بلا طيار، وستأخذ مسارات متطورة ومديات أبعد وأرفع وأكثر فاعلية، وهناك مسارات في تفعيل وتطوير الدفاع الجوي ستعطي ثمارها وستترك تأثيرها وفاعليتها في الواقع”.

واعتبر الحوثي أن المقاتلين اليمنيين الذين يواجهون القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة السعودية ، تمكنوا من تكبيد خصومهم خسائر كبيرة، على الرغم من تفوقهم العددي الكبير على الحوثيين وحلفائهم.

وأشار الحوثي، في هذا السياق، إلى أنه “بالرغم من إمكانياتهم الهائلة مقابل الإمكانات المتواضعة للمقاتلين اليمنيين”، استطاع الأخيرون إنزال “خسائر فادحة في صفوف المعتدين” وتصفية “كبار شخصياتهم” وقتل وجرح “الآلاف” وتدمير “المعدات العسكرية الحديثة من دبابات الأبرامز وطيران الأباتشي والبارجات”، حسب ما قاله عبد الملك بدر الدين الحوثي.