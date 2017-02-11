ترو: نقترح تجميل الستين لنصل إلى النسبية

شدد النائب علاء الدين ترو على أن الحزب التقدمي الإشتراكي ضد التمديد للمجلس النيابي ومع إجراء الإنتخابات في موعدها ولكن وفقا لقانون جديد يتناسب ورؤية الحزب ومنطقه.

ترّو وفي حديث عبر “صوت لبنان – الضبية” كشف أنّ التقدّمي في صدد اعداد صيغةٍ لتعديل قانون الستين سوف تكون في القريب العاجل بين أيدي القوى السياسية التي وصفها النائب وليد جنبلاط أنها تتمتع بالليونة، وأردف ترو قائلا: كما جُمّل الستين في اتفاق الدوحة نحن نقترح تجميل الستين اليوم لنصل في المستقبل الى النسبية لأن النسبية لها شروطها وإصلاحاتها. واعتبر ترو أنّ قانون الإنتخاب هو توافق سياسي بين الجميع من أجل انتاج نظام سياسي تتمثل فيه أكثرية مكونات البلد.

ترو تمنى أن تتمثل القوى السياسية كافة في الحوار حول القانون ولا ينحصر ذلك في اللجنة الرباعية داعياً الى مناقشة الصيغ القانونية في مجلس الوزراء أولاً ومن ثم تطرح على التصويت في مجلس النواب.

ورداً على سؤال، أكد ترو جاهزية التقدمي لتقديم التنازلات على صعيد قانون الانتخاب والتحالفات الإنتخابية في حال أبدى الفرقاء السياسيون تعاوناً.

كما شدد ترو على أن العلاقة مع تيار المستقبل أبعد من مقعد في إقليم الخروب أو البقاع الغربي أو بيروت وأنّ التشاور بين الرئيس الحريري وجنبلاط دائم ومفتوح.