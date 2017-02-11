غوتيريس يبدأ جولة شرق أوسطية تشمل 5 دول عربية

أعلن المكتب الإعلامي للأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ان الأخير وصل إلى تركيا في زيارة تستغرق يومين، وذلك في إطار جولة شرق أوسطية ستستغرق 10 أيام، يزور خلالها 5 دول عربية، مشيرا الى انه سيتوجه بعد أنقرة إلى السعودية محطته الثانية، حيث سيلتقي الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن نايف.

وأشار في بيان، إلى أن غوتيريس سيزور الإمارات، حيث سيُشارك في “القمة العالمية للإدارة 2017” التي ستُعقد في دبي، موضحا انه سيزور بعد دبي سلطنة عمان وقطر ومصر، ويجري مباحثات مع مسؤولي تلك الدول، حول المشاكل الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن الأمين العام سيتوجه إلى مدينة بون الألمانية، للمشاركة في اجتماع وزراء دول مجموعة العشرين، ومن ثم سيتوجه إلى مدينة ميونيخ الألمانية لحضور مؤتمر للأمن ليعود في 21 شباط إلى نيويورك.