الأمين العام للأمم المتحدة عازم على إيجاد حل للمسألة القبرصية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انه “عازم على بذل كل ما في وسعه لتسهيل التوصل إلى اتفاق لتوحيد جزيرة قبرص المنقسمة منذ عقود، رغم أنه لم يحدد مدى إمكان تحقيق ذلك في الوقت الحالي”.

وتأتي تصريحات غوتيريش بعدما أجرى محادثات في اسطنبول مع رئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم تهدف للدفع نحو حل المسألة القبرصية.

وأعلن غوتيريش للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع يلدريم: “ان الأمم المتحدة تلعب دورا مساندا لحل القضية القبرصية”، مضيفا “أنا عازم على بذل كل ما في وسعي للمساعدة في خلق الظروف الملائمة لتحقيق النجاح في المحادثات بين طرفي النزاع”.

وقد طلب زعماء قبرص هذا الشهر من الأمم المتحدة ان تحضر لمؤتمر دولي بشأن الترتيبات الأمنية لاعادة توحيد قبرص، يتوقع عقده في آذار.