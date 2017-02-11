اصحاب المحال التجارية في التبانة ناشدوا رئيس الجمهورية رد قانون الإيجارات

عقدت لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة، اجتماعا في مقرها برئاسة محمد علي كردوفاكي، وحضور الأعضاء زكريا طيبا، علي بشير، نادر ملص، عمر مسلم، عبد الناصر حمداش، فياض فياض وأحمد فياض.

بعد الاجتماع، اصدرت اللجنة بيانا، جددت فيه “مناشدتها فخامة الرئيس العماد ميشال عون رد قانون الإيجارات التهجيري الأسود الذي أقره مجلس النواب في 18 كانون الثاني الماضي لما لهذا القانون من أثر سلبي كبير على ثلث شعب لبنان العظيم، ما سيؤدي هذا القانون إلى تهجيرهم من منازلهم وهم العجز والأرامل والمعاقين والنساء”.

اضاف: “لذا نناشدكم مرة جديدة يا فخامة الرئيس أن تردوا هذا القانون التهجيري الأسود إلى مجلس النواب من أجل إعادة إقرار قانون إيجارات جديد ينصف الجميع. ولنا ملء الثقة بك يا فخامة الرئيس وانتم حاملون راية الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد والفاسدين، والأب الصالح لجميع اللبنانيين”.