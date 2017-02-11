في رصيده 100 عملية احتيال من جونية إلى بكفيا فبعبدا

تمكنت دورية من مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية أنّه في خلال 48 ساعة، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة من توقيف ع. ع. (مواليد عام 1972، مكتوم القيد) بعد تعرض موظف في إحدى محطات الوقود في محلة برجا للسلب بتاريخ 7/2/2017.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بحوالي 100 عملية سلب وسرقة بطريقة احتيالية طالت العديد من المواطنين في المناطق التالية: الشويفات، بعبدا، الحازمية، الروشة، الرحاب، جونية، بكفيا، بولونيا، ضهر البيدر، صوفر، بحمدون، طرابلس، صيدا، صور وغيرها … وذلك بالإشتراك مع آخرين، والعمل جارٍ لتوقيفهم. كما تبين أنه من أصحاب السوابق.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة، أوتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في بلدة بعقلين / المرج ( فوق التعاونية)، أو الإتصال على أحد الأرقام التالية: 300216/05 – 300187/05 ، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.