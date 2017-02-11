استمرار العنف في الكونغو الديمقراطية والامم المتحدة قلقة

أعربت الامم المتحدة عن قلقها السبت من استمرار اعمال العنف الدامية في اقاليم كاساي الثلاثة، بوسط جمهورية الكونغو الديموقراطية، والتي يسود اعتقاد انها اسفرت عن عشرات القتلى في ايام.

وقالت بعثة الامم المتحدة في الكونغو الديموقراطية في بيان ان “مواجهات اندلعت منذ التاسع من شباط، ما زالت مستمرة بين ميليشيا كاموينا نسابو وقوات الامن الكونغولية في منطقة تشيمبولو”، مشيرة الى ان “معلومات غير مؤكدة تتحدث عن 30 الى 50 شخصا قتلوا في هذه المواجهات”.

واعربت البعثة عن “قلقها لاستمرار نزاع في كاساي يتسم بأعمال وحشية ترتكبها ميليشيا كاموينا نسابو، منها تجنيد الاطفال وكذلك استخدام القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديموقراطية المفرط للقوة” في ردها على هجمات هذه الميليشيا.

ونددت “بشدة بسلوك عناصر ميليشيات كاموينا نسابو” داعية “قوات الامن الكونغولية الى التحرك في اطار احترام المعايير المقبولة للقانون الوطني والدولي”.

وتنشر بعثة الامم المتحدة الموجودة في جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ 1999، اكثر من 19 الف جندي وشرطي ومراقب عسكري في شرق البلاد وفي كينشاسا. ولم تكن تنشر اي قوات في اقاليم كاساي الثلاثة، حتى نشرت اخيرا نحو مئة من عناصرها في كاننغا.