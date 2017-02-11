ترامب يتعهد بإجراءات أمنية جديدة: سنحسن أمن بلادنا.. وسنكسب القضية أمام القضاء

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإتخاذ إجراءات أمنية جديدة، بعد قرار محكمة إستئناف يقضي بالإستمرار في تعليق العمل بمرسومه القاضي بحظر السفر ومنع دخول المهاجرين للولايات المتحدة.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: “سنقوم سريعا جدا بأمر ما على صلة بتحسين أمن بلادنا، سترون الأسبوع المقبل”.

وأبدى الرئيس الأميركي “ثقته” بأنه سينجح في نهاية المطاف في معركته القضائية في شأن حظر السفر رغم قرار المحكمة.

وأضاف : “علاوة على ذلك سنواصل العملية القضائية، ولا يساورني أدنى شك في أننا سنكسب في هذا الملف تحديدا- في إشارة إلى المعركة مع المحاكم بشأن مرسومه المتعلق بالهجرة وحظر السفر.

وأمام ترامب 4 خيارات قانونية ممكنة لكسب المعركة مع القضاء الأميركي: إما باللجوء للمحكمة العليا لطلب التحكيم في القرار التنفيذي، أو إعادة استئناف الحكم، أو بالعودة إلى قضاء ولاية واشنطن. أو يمكن لإدراة ترامب اللجوء إلى الخيار الرابع بإصدار قرارات تنفيذية جديدة، لكن مع تعزيز نصه وتفادي الثغرات التي سمحت للقضاء الإتحادي بإلغاء مرسوم حظر السفر.

ويمنع المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 كانون الثاني الماضي موقتا مواطني سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة، ويشمل الإجراء اللاجئين جميعا.

وأبقت محكمة الإستئناف في سان فرنسيسكو بإجماع قضاتها الخميس تعليق العمل بمرسوم ترامب، وهو القرار الذي كان اتخذه قاض. وأجمع القضاة على ضرورة حماية “المصلحة العامة”. واعتبر القضاة أن إدارة ترامب لم تثبت أن إبقاء تعليق المرسوم سيؤدي إلى إساءات خطيرة لأمن الولايات المتحدة.

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