قبيسي: نسعى لانجاز قانون على مستوى طموحات الشعب اللبناني

اعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية النائب هاني قبيسي ان “اول استحقاق علينا مواجهته هو استحقاق الانتخابات النيابية، نحن نسعى مع كل الحلفاء لانجاز قانون للانتخابات يكون على مستوى طموحات ومقاومة الشعب اللبناني بان يحفظ الوحدة الوطنية الداخلية التي عبر عنها سماحة الامام القائد السيد موسى الصدر في قوله: ان أفضل وجوه الحرب مع اسرائيل هو الوحدة الوطنية الداخلية”.

كلام قبيسي جاء خلال احتفال تأبيني أقامته حركة “أمل” واهالي بلدة يحمر الشقيف لمناسبة مرور اسبوع على وفاة المسؤول التنظيمي الاول للحركة في بلدة يحمر خليل الجرف، في النادي الحسيني للبلدة.

واضاف: “نحن نأمل في انجاز قانون للانتخابات يسهم في استقرار الوطن ويؤكد العدالة والمساواة على مساحة هذا الوطن بين كل الاطراف السياسية، ولا لالغاء احد او تهميش احد، لكن علينا ان نحرص لكي يبقى لبنان بخير”.