إطلالتان لنصرالله خلال أسبوع.. فماذا سيطرح من قضايا؟

تترقّب الاوساط السياسية المواقف التي سيعلنها الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بعد ظهر غد، في ذكرى أسبوع عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ حسين حسن عبيد.

وعلمت صحيفة “الجمهورية” انّ نصرالله وبعد أن يتحدث عن تاريخ عبيد ودوره وعن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البقاع، سيركّز على الشأن الإنتخابي من باب التشديد على النسبية وأهميتها ودورها في تأمين الاستقرار السياسي والاجتماعي في لبنان، وسيؤكد أنها لمصلحة الجميع.

أمّا الملفات السورية والنزاع العربي ـ الاسرائيلي والمقاومة فسيفرد لها الامين العام حيّزاً واسعاً في خطاب يلقيه عصر الخميس المقبل في 16 الجاري لمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء: عباس الموسوي وراغب حرب وعماد مغنية.

من جهته، أعلن نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ، انّ “حزب الله” طرح قانون إنتخابات “قائم على النسبية لأنه قانون منصف وعادل”، وانه لن يقبل “أيّ قانون كيفما كان على قاعدة أنه قانون جديد”. وقال: “ندعوكم إلى النسبية وليناقشونا وليقدموا أدلتهم، لأنه إن لم يكن ممثلو المجلس النيابي منسجمين مع العدد الشعبي فمعنى ذلك أنه لا محاسبة”.