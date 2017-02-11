مصلحة النقابات في “القوات” تتمنى من جميع النقابات والجمعيات التمثّل بجمعية المصارف

صدر عن مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية البيان الآتي:

مع خوف اللبنانيين على مستقبلهم في ظل غياب قانون ضمان الشيخوخة الذي يؤمن لهم أقل حقوقهم بالعيش الكريم بعد سنوات العطاء العديدة، ولد بصيص أمل لدى المصرفيين بعد توقيع جمعية مصارف لبنان واتحاد موظفي المصارف على مشروع عقد العمل الجماعي لسنتي ٢٠١٦ – ٢٠١٧ والذي أدرج البند المتعلق بتوفير التغطية الصحية للعاملين في القطاع المصرفي خلال عملهم كما أمن بوليصة إستشفاء شاملة يدفعها ويستفيد منها الموظف بعد سن التقاعد دون إستثناءات وبسعر المجموعة.

ومن هنا تشكر مصلحة النقابات في حزب “القوات اللبنانية” جمعية المصارف على هذا الانجاز الذي قامت به لضمان مستقبل المصرفيين، وأيضا تثني على العمل الدؤوب لاتحاد ونقابة موظفي المصارف لا سيما رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج ورئيس نقابة موظفي المصارف في بيروت النقيب اسد خوري لتحقيقهم هذا العقد.

وفي الختام، تتمنى مصلحة النقابات في حزب “القوات اللبنانية” من جميع النقابات والجمعيات أن تتمثل بجمعية المصارف ويبقى بذلك قولنا والعمل في سبيل تأمين حقوق العمال.