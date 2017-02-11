ميلانيا ترامب تكسر تقليداً أساسياً في الزيارات الرئاسية

كسرت ميلانيا ترامب السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية تقليدا أساسيا في الزيارات الرئاسية التي يقوم بها زعماء العالم إلى واشنطن، خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وزوجته آكي آبي إلى العاصمة الأميركية.

لاحظ الجميع خلال الجولات التي قامت بها سيدة اليابان الأولى آكي آبي في واشنطن، يوم الجمعة، غياب نظيرتها الأميركية ميلانيا ترامب، في كسر لأعراف الزيارات الرئاسية.

وبدلا من ميلانيا، كانت زوجة السفير الياباني هي التي رافقت آكي آبي في زيارتها إلى جامعة محلية في واشنطن، حسبما نقلت إحدى الوكالات عن مسؤول بسفارة اليابان في الولايات المتحدة.

والتقت ميلانيا مع نظيرتها اليابانية فقط في فلوريدا، ولكنها لم ترافقها إلى العاصمة الأميركية كما جرت الأعراف الرئاسية.

ويعد هذا الأمر خروجاً عن الزيارات السابقة لآكي آبي إلى واشنطن. ففي عام2007 قامت بجولة مع لورا بوش إلى منزل جورج واشنطن في ماونت فيرنون، وفي 2015 قامت بزيارة قصيرة مع ميشيل أوباما إلى مدرسة ابتدائية في شمال فرجينيا.

وآثرت ميلانيا ترامب البقاء في نيويورك في الوقت الحالي حتى ينتهي ابنها من عامه الدراسي. ومن غير الواضح ما إذا كانت ستقوم بدور بارز في الأحداث الاجتماعية في البيت الأبيض، بما يشمل مرافقة السيدات الأول خلال زيارتهن إلى العاصمة.